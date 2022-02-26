روسيا تنفي توجيه ضربة صاروخية لمبنى سكني في كييف



موسكو /كييف - (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن "ضربة صاروخية روسية" أصابت مبنى سكنيا في كييف صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في الوزارة إن ما يتردد عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي بكييف، "ليس له أساس من الصحة"، مشيرا إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ مضاد للطائرات، حسبما يظهر ذلك من مقطع الفيديو.

وأضاف المصدر: "من الواضح أنه أثناء صد هجوم صاروخي ليلي على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حدث فشل في جهاز توجيه الصواريخ لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني متوسط المدى "بوك أم1"، فاصطدم الصاروخ بجانب من مبنى سكني".

كانت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" نقلت في وقت سابق اليوم عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو وخدمة الطوارئ الأوكرانية، القول إن "صاروخا اصاب مبنى سكنيا، مكونا من عدة طوابق(ما بين 17 و18 طابقا). لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن. تجرى عملية الإجلاء".

يأتي ذلك فيما دخل الهجوم الروسي على اوكرانيا يومه الثالث مع قتال يدور في شوارع كييف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.