"لطمأنة الحلفاء".. واشنطن ترسل 7 آلاف جندي بينهم فرق قتالية لألمانيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنه سيتم إرسال 7 آلاف عنصر بينهم فرق قتالية إلى ألمانيا.

وأكد المصدر في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس أن الجنود سيتم إرسالهم خلال ساعات، مشيرا إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن لطمأنة الحلفاء.