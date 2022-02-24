روسيا لا تستبعد المفاوضات بين بوتين وزيلينسكي عند تحقيق شرط محدد

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)،إن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية .

وأوضح بيسكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس- أن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم حل مشاكل مفهموم الخطوط الحمراء، قائلا: "لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.. السؤال هنا هو ما إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة لذلك".