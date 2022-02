قصف مبنى المخابرات الأوكرانية في كييف (فيديو)

(مصراوي):

تداول نشطاء أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستهداف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف بوابل من الصواريخ، ضمن سلسلة انفجارات بدأت بعدما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد دخان كثيف من مبنى قيل إنه من مبنى المخابرات العسكرية الأوكرانية.

BREAKING: Another explosion and rising smoke in Kyiv. @dwnews #Ukraine pic.twitter.com/Je5EHy7dXZ