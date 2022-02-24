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قصف مبنى المخابرات الأوكرانية في كييف (فيديو)

01:13 م الخميس 24 فبراير 2022
قصف مبنى المخابرات الأوكرانية في كييف (فيديو)

قصف مبنى المخابرات الأوكرانية في كييف

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(مصراوي):

تداول نشطاء أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستهداف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف بوابل من الصواريخ، ضمن سلسلة انفجارات بدأت بعدما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد دخان كثيف من مبنى قيل إنه من مبنى المخابرات العسكرية الأوكرانية.


وكان قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز القيادة العسكرية في عدة مدن منها كييف، بحسب ما نقلته "رويترز".

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