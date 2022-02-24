قصف مبنى المخابرات الأوكرانية في كييف (فيديو)
(مصراوي):
تداول نشطاء أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستهداف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف بوابل من الصواريخ، ضمن سلسلة انفجارات بدأت بعدما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد دخان كثيف من مبنى قيل إنه من مبنى المخابرات العسكرية الأوكرانية.
BREAKING: Another explosion and rising smoke in Kyiv. @dwnews #Ukraine pic.twitter.com/Je5EHy7dXZ— Fanny Facsar (@FannyFacsar) February 24, 2022
وكان قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز القيادة العسكرية في عدة مدن منها كييف، بحسب ما نقلته "رويترز".
Kyiv pic.twitter.com/dYXXbNChfW— ANDRYULIK 🇺🇦 (@Andryulik) February 24, 2022
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