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المستشار الألماني يؤكد للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل مع بلاده

09:00 ص الخميس 24 فبراير 2022
المستشار الألماني يؤكد للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل مع بلاده

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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برلين - (د ب ا):

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الخميس، وفقا لما قاله المتحدث الحكومي ستيفن هيبيشترايت في تغريدة.

وقال المتحدث إن شولتس " أكد لأوكرانيا تضامن ألمانيا الكامل في هذا الوقت الصعب".

وكانت شولتس قد أدان في السابق الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

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