المستشار الألماني يؤكد للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل مع بلاده
برلين - (د ب ا):
تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الخميس، وفقا لما قاله المتحدث الحكومي ستيفن هيبيشترايت في تغريدة.
وقال المتحدث إن شولتس " أكد لأوكرانيا تضامن ألمانيا الكامل في هذا الوقت الصعب".
وكانت شولتس قد أدان في السابق الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان