المستشار الألماني يؤكد للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل مع بلاده

برلين - (د ب ا):

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الخميس، وفقا لما قاله المتحدث الحكومي ستيفن هيبيشترايت في تغريدة.

وقال المتحدث إن شولتس " أكد لأوكرانيا تضامن ألمانيا الكامل في هذا الوقت الصعب".

وكانت شولتس قد أدان في السابق الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.