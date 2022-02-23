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الخارجية الأمريكية: روسيا تمضي في مخططاتها التي حذرنا منها

10:14 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الخارجية الأمريكية: روسيا تمضي في مخططاتها التي حذرنا منها

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها ترصد إشارات على مضي روسيا في مخططاتها التي حذرنا منها طوال الأيام الماضية، وأنها لم ترى استعدادًا من روسيا للانخراط في مسار الدبلوماسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات على موسكو هي مجرد بداية وفي حال قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصعيد فسنفرض عقوبات أخرى.

وأكدت: "منفتحون على الدبلوماسية مع روسيا إذا كانت جادة في ذلك"، مضيفة، أنه في حال غيرت موسكو نهجها بشأن الأزمة الأوكرانية، فإن واشنطن مستعدة للانخراط معها في محادثات.

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