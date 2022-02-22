بايدن: ليس لدينا نية لمحاربة روسيا

09:39 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
بايدن: ليس لدينا نية لمحاربة روسيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن لا نية لدى واشنطن لمحاربة روسيا لكنها تريد أن ترسل رسالة إلى موسكو بأنها لن تترك حلفاءنا وستدعمهم.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن ‏بلاده ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، وستنشر جنودًا إضافيين في مناطق بشرق أوروبا.

وأشار إلى أنه منفتح على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا، وأنه ‏لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوء.

وشدد: "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ‏وسيتم نشر قوات أميركية في شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا".

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

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