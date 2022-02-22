بوتين: عسكرة أوكرانيا وطموحاتها لامتلاك أسلحة نووية "غير مقبولة"

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن عسكرة أوكرانيا وطموحاتها لحيازة أسلحة نووية غير مقبولة وتنسف أي اتفاقيات مشتركة.

قال بوتين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار إلى أن بلاده وقعت اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لإرسال جنود روس إلى هناك وتقديم دعم عسكري لهما.

وأشار بوتين، إلى أن اتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة وليس هناك أي التزامات يجب تنفيذها.

واتهم بوتين، ‏السلطات الأوكرانية بتقويض اتفاق مينسك موضحًا أن خططها للانضمام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" تهديدًا لأمن روسيا القومي، وأن بلاده تعارض تلك الخطط.