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الدوحة تشيد بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق

02:11 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
الدوحة تشيد بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء يترأس ال

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الدوحة- (أ ف ب):

أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ"ضمان استقرار السوق"، وذلك قبل اجتماع قادة الدول الرئيسية المنتجة للغاز في الدوحة.

ويلتقي قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز او ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز.

وقد أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن "الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة"، بدون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.

وقال أمير قطر للحاضرين "نقدر جهود جميع الأعضاء الذين عملوا بجد لضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى السوق العالمية والحفاظ على استقرار هذه الأسواق".

من جهته، تحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل الاثنين وعقد اجتماعا ثنائيا مع أمير قطر، عن إمكانيات بلاده "الكبيرة لإنتاج وتصدير الغاز"، مضيفا أنه "رغم العقوبات الأمريكية القاسية وغير القانونية، تمكنت إيران من الاعتماد على خبرائها ووضع العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ".

واستؤنفت المفاوضات في نوفمبر في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، بهدف إحياء اتفاق العام 2015 الذي سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي من المفترض أن تمنعها من حيازة القنبلة النووية.

وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

الولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءا من المنتدى.

هذا المحتوى من

AFP
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