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شولتس يحذر بوتين من الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

09:23 م الإثنين 21 فبراير 2022
شولتس يحذر بوتين من الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم الاثنين إن شولتس أوضح لبوتين في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن مثل هذه الخطوة تقف " في تعارض صارخ" مع اتفاقية مينسك للتسوية السلمية للصراع في شرق أوكرانيا وستكون بمثابة "خرق أحادي الجانب" للاتفاقات من جانب روسيا.

كان مجلس الأمن القومي الروسي طالب بوتين في وقت سابق بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، ومن المنتظر أن يبت بوتين اليوم في الطلب المقدم من الانفصاليين الموالين لروسيا ومن البرلمان الروسي.

وأدان شولتس خطط الضم، وأفاد هيبيشترايت بأن شولتس طالب بوتين بالتهدئة الفورية وبسحب القوات المحتشدة على الحدود الأوكرانية.

وأضاف هيبيشترايت أن شولتس أكد أنه يجب الالتزام بوقف إطلاق النار والبعث بإشارة للتهدئة في شرق أوكرانيا على وجه الخصوص ونوه المستشار إلى المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها روسيا حيال هذا الأمر.

وذكر المتحدث أن شولتس يجري في الوقت الراهن مشاورات مع "أقرب الحلفاء" بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان الرئيس بوتين قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين أن روسيا سوف تتخذ قرارا اليوم بشأن ما إذا كانت سوف تعترف بالجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.

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