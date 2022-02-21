رئيس وزراء فلسطين لوفد الكونجرس الأمريكي: الفراغ السياسي سينتج عنه انفجار ميداني

رام الله - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من أن استمرار الفراغ السياسي الحاصل بشأن حل القضية الفلسطينية "قد ينتج عنه انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وقال اشتية لدى استقباله اليوم الإثنين في مدينة رام الله، وفدا من الكونجرس الأمريكي مكونا من 30 عضوا وعضوة عن الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي، إن إسرائيل "دولة توسعية لاحدود لها تتحمل المسؤولية السياسية عن إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك ببناء المستعمرات أو طرد الناس من بيوتهم وحماية إرهاب المستوطنين".

وأضاف اشتية أن "إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وكل ما تريده هو استمرار سياسة الأمر الواقع، وهو أمر واقع متدهور، وهو ما سيقود لانفجار الأوضاع".

وشدد اشتية على أن "المسألة مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".

ودعا اشتية إلى تشكيل لجنة من الكونجرس الأمريكي للتحقيق في "ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية، كتقريري منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش" الأخيرين".

كما دعا اشتية الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إتمام الانتخابات البلدية هي خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس، مطالبا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس.

وأطلع اشتية الوفد الأمريكي على بنود الاقتطاعات الإسرائيلية "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات والسماح بتدقيق ومراقبة بنود الاقتطاعات.

واعتبر اشتية أن "العدو الحقيقي للسلام هو الاستيطان، ونرى اليوم تسارعا استيطانيا غير مسبوق".

واختتم اشتية تصريحاته: "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة والمتواصلة جغرافيا، وتطبيق حل الدولتين يعد انتصارا لكافة الأطراف".