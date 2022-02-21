المستشار الألماني يعتزم الاتصال ببوتين مجددا

برلين- (د ب أ):

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين في برلين إن المحادثة ستُجرى في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن المحادثة تم التنسيق لها على نحو وثيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وستدور أيضا حول قمة محتملة بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

تجدر الإشارة إلى أن القمة المحتملة هي مبادرة من ماكرون، الذي اتصل هاتفيا مرتين ببوتين ومرة واحدة ببايدن أمس الأحد.

وقال هيبشترايت إن الحكومة الألمانية ترحب بأن بايدن عرض لقاء مباشرا مع بوتين، مضيفا أنه من المأمول أن يقبل الجانب الروسي هذا العرض، وقال: "الآن من المهم القيام بالاستعدادات اللازمة لعقد مثل هذه القمة فى أسرع وقت ممكن".