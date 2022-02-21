تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني ومقتل ٣ أشخاص

طهران-(ا ف ب):

قتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني الإثنين 02/21 في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى الى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان. وأشارت القناة الرسمية الى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

وأوضح مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور أن طائرة مقاتلة من طراز "أف-5" مخصصة للتدريب تحطمت عند الساعة التاسعة صباحا (05:30 ت غ) في حي منجم وسط المدينة، وفق ما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون.

وأوضح "لحسن الحظ، كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19". وأظهرت أشرطة مصوّرة قصيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الاطفاء يعملون على اخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

وبثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عبر حسابها على تويتر، لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الاطفاء، وتواجد عشرات الأشخاص من عاملي إغاثة إلى عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقا حول مكان سقوط الطائرة.

وأظهرت اللقطات دخانا منبعثا من مكان سقوط الطائرة، ولونا أسود طغى على جدران مبنى خلف السور حيث تحطمت المقاتلة. كذلك، بدت أجزاء من الحديد الملتوي على الأرض، بينما عمل عناصر الاطفاء على اخماد النيران بالكامل.