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أمريكا ترسل مقاتلات إف-35 إلى ألمانيا لتعزيز دفاعات الناتو

02:38 م الخميس 17 فبراير 2022
أمريكا ترسل مقاتلات إف-35 إلى ألمانيا لتعزيز دفاعات الناتو

أرشيفية

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واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت قيادة القوات الجوية الاحتياطية الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات الناتو.

وأضافت القيادة - في تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية - أنه تم إرسال الطائرات إلى قاعدة "سبانجدلهيم" الجوية ومعها طيارين ومشرفين وأفراد الدعم من الخدمة الفعلية.

ونوهت بأن مقاتلة إف-35 هي الطائرات المقاتلة الأكثر تقدمًا التي تمتلكها الولايات المتحدة، وهي قادرة على تنفيذ "مجموعة متنوعة من المهام لردع العدوان والدفاع عن الحلفاء في حالة فشل الردع".

وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقوات الجوية في أفريقيا: "إن نشر طائرات إف-35 الأمريكية يعزز الموقف الدفاعي لتحالف الناتو ويعزز قدرتنا على العمل معًا".. وأضاف: "نحن نواجه بيئة ديناميكية وهذا الانتشار يعزز بشكل كبير دعمنا لدفاعات الناتو".

هذا المحتوى من

Asha
طائرات مقاتلة الولايات المتحدة ألمانيا طراز إف-35 تعزيز دفاعات الناتو سبانجدلهيم

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