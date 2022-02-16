هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

وكالات:

ضربت هزة أرضية جديدة، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال إسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتعرضت المنطقة الشمالية للبلاد الليلة الماضية إلى زلزال بقوة 3.5 درجة.

وأفيد بأن مركز هذه الهزة كان في غور الأردن، على بعد أربعة عشر كيلومترا شمالي شرقي بيت شآن، وشعر بها في محافظة إربد الأردنية أيضا.

هذا ودوت لأول مرة صفارات الجبهة الداخلية في منطقة المروج، بيت شان، طبريا، العفولة ومنطقة الجلبواع.