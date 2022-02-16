هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

10:57 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

هزة أرضية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

ضربت هزة أرضية جديدة، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال إسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتعرضت المنطقة الشمالية للبلاد الليلة الماضية إلى زلزال بقوة 3.5 درجة.

وأفيد بأن مركز هذه الهزة كان في غور الأردن، على بعد أربعة عشر كيلومترا شمالي شرقي بيت شآن، وشعر بها في محافظة إربد الأردنية أيضا.

هذا ودوت لأول مرة صفارات الجبهة الداخلية في منطقة المروج، بيت شان، طبريا، العفولة ومنطقة الجلبواع.

هزة أرضية إسرائيل مقياس ريختر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الذروة السبت.. الأرصاد تعلن معلومات جديدة بشأن "الأخدود العلوي" والطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا