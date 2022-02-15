بوتين: ما يحدث في دونباس "إبادة جماعية" من جانب أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يحدث في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) بالإبادة الجماعية من قبل السلطات الأوكرانية، مؤكدًا أن الصراع في هذه المنطقة بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء بموسكو - "لقد جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك لإيجاد حل سياسي للصراع عبر قادة مجموعة نورماندي في فبراير 2015، ومع ذلك لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة".

يُذكر أن روسيا اتهمت كييف غير مرة بعدم الالتزام باتفاقيات مينسك وتأخير المفاوضات لحل النزاع.

وعقب بوتين، على دعوة أعضاء مجلس الدوما له بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد، أن بلاده تنطلق من مبدأ عمل كل شيء لحل مشكلة "دونباس"، قائلًا "سننطلق، وسأنطلق أنا شخصيا، من حقيقة أنه يجب علينا القيام بكل شيء لحل مشاكل دونباس.. يتعين الانطلاق من الفرص، التي لم تُستغل بالكامل لتنفيذ اتفاقيات مينسك".