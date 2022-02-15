الصدر يدعو البرلمان العراقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء البرلمان العراقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم.

جاء ذلك في تغريدة للصدر في حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وطالب بضرورة "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم وبمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة".

وشدد الصدر على أنه يتعين على البرلمان العراقي تفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره، بغض النظر عن إنتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت في نهاية العام الماضي النتائج النهائية للانتخابات العراقية وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا ، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر دعا الصدر إلى المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. غير أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تشكيل حكومة عراقية.