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العفو الدولية: شركات الأدوية "فشلت بشكل مأساوي" في مواجهة أزمة فيروس كورونا

06:00 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
العفو الدولية: شركات الأدوية "فشلت بشكل مأساوي" في مواجهة أزمة فيروس كورونا

تعبيرية

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د ب أ-

قالت منظمة العفو الدولية إن شركات الأدوية "فشلت بشكل مأساوي"، في الارتقاء لمستوى التحدي المتمثل في الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، رغم الدعوات العاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وترى المنظمة أن شركات الأدوية احتكرت تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، ومارست الضغط لمنع مشاركة حقوق الملكية الفكرية، وفرضت أسعارا مرتفعة للقاحات وأعطت أولوية الإمدادات إلى البلدان الغنية في عام 2021.

وأوضحت المنظمة أن العشرة مليار جرعة لقاح التي تم إنتاجها العام الماضي كان يمكن أن تكون أكثر من كافية للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من السكان عالميا بنهاية العام الماضي.

وتشير المنظمة إلى أن 4% فقط من السكان في الدول ذات الدخل المنخفض قد حصلوا على التطعيم الكامل بنهاية العام الماضي.

وقال راجات خوسلا، كبير مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية، إنه :"كان من الممكن تطعيم أكثر من 2ر1 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية عام 2021 إذا أخذت البلدان ذات الدخل المرتفع وشركات تصنيع اللقاحات التزاماتها ومسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أنها بحاجة إلى توفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة الجائحة.

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