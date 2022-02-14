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رئيس بيلاروسيا: لسنا متورطين في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا

11:45 ص الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس بيلاروسيا: لسنا متورطين في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

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وكالات:

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف رئيس بيلاروس، أنه يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القريب العاجل.

وقبل يومين، بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا أوكرانيا

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