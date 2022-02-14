رئيس بيلاروسيا: لسنا متورطين في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا

وكالات:

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف رئيس بيلاروس، أنه يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القريب العاجل.

وقبل يومين، بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.