خبراء بريطانيون ينتقدون خطة جونسون لإلغاء قيود لمكافحة كورونا مبكرا

02:39 م الخميس 10 فبراير 2022
خبراء بريطانيون ينتقدون خطة جونسون لإلغاء قيود لمكافحة كورونا مبكرا

بوريس جونسون

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لندن- (د ب أ):

وصف خبير بريطاني إلغاء رئيس الوزراء بوريس جونسون لقيود العزل الذاتي المرتبطة بفيروس كورونا بأنه بيان سياسي أكثر من كونه يستند إلى العلم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدير "دراسة زوي كوفيد" في كلية لندن الملكية، القول إن الحكومة تهدف لإظهار أن بريطانيا هي أول دولة تخرج من الوباء، لكنه أشار إلى أن هذا هو "إجراء غير مسؤول"، حيث لا تزال الإصابات عند نحو 200 ألف حالة يوميا".

وقال الخبير لإذاعة تايمز راديو: "هذا بيان له طابع سياسي أكثر من كونه علمي، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نضع هذا في السياق، من ناحية كل من السياسة والعلم، وأيضا ما يحدث، لأن هناك بعض الأسباب المنطقية لهذا ودول أخرى تقوم بأشياء مماثلة، لكن من الواضح أنه سباق لتقول الحكومة إن بريطانيا هي الأولى، وإن بريطانيا هي أول من يخرج من هذا، وإن بريطانيا سيطرت على أوميكرون، وإن برنامج الجرعات المعززة لدينا هو الأقوى في العالم،إلخ".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما يعتمدون عليه هو بيانات محل خلاف علمي بشدة، تفيد بأن المملكة المتحدة حقا خرجت من هذا (الوباء) بشكل أسرع وأفضل من غيرها".

بوريس جونسون لندن بريطانيا فيروس كورونا

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