هل سترفض فرنسا دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة؟



وكالات

قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، إنه من المتوقع أن ترفض باريس دعوة للمشاركة في مجلس السلام لقطاع غزة، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال المتحدث باسم الرئيس إيمانويل ماكرون: "لقد دُعيت فرنسا، مثل دول أخرى عديدة، للانضمام إلى مجلس السلام، وهي تراجع حاليا الإطار القانوني المقترح بالتعاون مع شركائها".

وأضاف: "ومع ذلك، لا تعتزم فرنسا قبول هذا العرض في الوقت الحالي".

وأوضح المتحدث أن اللوائح الأساسية للمجلس المخطط له تتجاوز نطاق قطاع غزة، كما تثير تساؤلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة، مشددا على أنه لا ينبغي التشكيك في دور المنظمة الدولية تحت أي ظرف من الظروف.

وتابع المتحدث: "تظل فرنسا ملتزمة تماما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإيجاد آفاق سياسية ذات مصداقية للفلسطينيين والإسرائيليين، كما ستواصل الدفاع عن العمل المتعدد الأطراف الفعال".

كان البيت الأبيض قد كشف في بيان سابق أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي ترامب سيضم شخصيات بارزة، منها السيناتور ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، وفقا لروسيا اليوم.