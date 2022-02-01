مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح (فيديو)

وكالات

تسببت الرياح العاتية في العاصمة لندن، في فشل هبوط طائرة بمطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية.

ووقف مقطع فيديو لحظات فشل الطائرة أثناء هبوطها في مدرج بالمطار، بعدما اضطرت الطائرة التابعة للخطوط البريطانية إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة.

ويظهر في الفيديو الذي وثق الواقعة، أن العجلات الخلفية للطائرة لمست الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار وتصطدم مؤخرتها بالأرض، مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الطيار تمكن في المحاولة الثانية من الهبوط بنجاح بالطائرة.