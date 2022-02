مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح (فيديو)

وكالات

تسببت الرياح العاتية في العاصمة لندن، في فشل هبوط طائرة بمطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية.

ووقف مقطع فيديو لحظات فشل الطائرة أثناء هبوطها في مدرج بالمطار، بعدما اضطرت الطائرة التابعة للخطوط البريطانية إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة.

ويظهر في الفيديو الذي وثق الواقعة، أن العجلات الخلفية للطائرة لمست الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار وتصطدم مؤخرتها بالأرض، مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الطيار تمكن في المحاولة الثانية من الهبوط بنجاح بالطائرة.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT