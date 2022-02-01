مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح (فيديو)

08:27 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح (فيديو)

طائرة تفشل في الهبوط بسبب الرياح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

تسببت الرياح العاتية في العاصمة لندن، في فشل هبوط طائرة بمطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية.

ووقف مقطع فيديو لحظات فشل الطائرة أثناء هبوطها في مدرج بالمطار، بعدما اضطرت الطائرة التابعة للخطوط البريطانية إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة.

ويظهر في الفيديو الذي وثق الواقعة، أن العجلات الخلفية للطائرة لمست الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار وتصطدم مؤخرتها بالأرض، مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الطيار تمكن في المحاولة الثانية من الهبوط بنجاح بالطائرة.

طائرة تفشل في الهبوط الرياح لندن مطار هيثرو الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| رسميا.. التعليم تحسم الجدل بشأن مد إجازة منتصف العام أسبوعا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا