الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ايمانويل ماكرون

وكالات

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين لوكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وصرّح ديمتري بيسكوف "قال (ماكرون) إنه مستعد للتحدث مع بوتين، ومن المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الخط المباشر المؤتمر الصحفي السنوي، فقد أعرب أيضا عن استعداده للانخراط في حوار مع ماكرون".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية يشير إلى تصريح أدلى به ماكرون صباح الجمعة في بروكسل، عقب قمة توصل فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا.

قال الرئيس الفرنسي: "أعتقد أنه سيكون من المفيد التحدث مجددا إلى فلاديمير بوتين".

وأضاف: "ألاحظ أن هناك جهات تتحدث مع فلاديمير بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استأنف الحوار مع نظيره الروسي.

أكد ماكرون: "نحن الأوروبيون والأوكرانيون، لدينا مصلحة في إيجاد إطار عمل لإعادة الانخراط بشكل فعال في هذا النقاش، وإلا فسوف نكون نتحدث فيما بيننا فقط، المفاوضون هم من يتحدثون مع الروس، وهذا ليس الوضع الأمثل".

ويجري مبعوثو ترامب سلسلة محادثات منفصلة مع موسكو من جهة ومع الأوكرانيين والأوروبيين من جهة أخرى، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع في أوكرانيا.

ويتواجد مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأمريكيون في ميامي في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات يتوسط فيها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.

كما يتواجد الموفد الروسي كيريل دميترييف في ميامي منذ السبت.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات، وفقا لسكاي نيوز.