جوجل وأبل تحذران موظفيهما حاملي تأشيرات أمريكا من السفر للخارج.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

07:59 ص 21/12/2025

جوجل

وكالات

نصحت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت وشركة أبل بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في السفارات يصل إلى 12 شهرا لمواعيد ختم التأشيرات.

جاء في التقرير، أن شركات المحاماة التي تمثل الشركتين قالت: إن التأخيرات تنبع من متطلبات الفحص الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الموظفين يواجهون خطر تقطع السبل بهم خارج الولايات المتحدة إذا تم تأجيل المواعيد.

ووفقا للتقرير، جاء في المذكرة أن بعض السفارات والقنصليات الأمريكية تشهد تأخيرات في مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهرا، محذرة من أن السفر الدولي ينطوي على خطر البقاء لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبتمبر، نصحت شركة ألفابت المالكة لجوجل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا للغد.

جوجل شركة جوجل آبل شركة أبل

