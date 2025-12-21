جهاز المخابرات العراقي ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية



وكالات

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، فجر اليوم الأحد، صحة تقرير إعلامي زعم أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

جاء في بيان لجهاز المخابرات العراقي: "نشرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 ديسمبر 2025 تقريرا إدعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية".

وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه صحة ما ورد في تقرير الصحيفة أعلاه جملة وتفصيلا نؤكد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع".

ودعت المخابرات العراقية، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية.

من جانب أخر، نفت وزارة الداخلية العراقية مقطع فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه أن هناك أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.

وجاء في بيان للوزارة: "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد أن مقطع الفيديو هذا لم يكن على حدودنا وأنه لدولة جارة أخرى من خلال حجم الكتل الكونكريتية التي ظهرت في الفيديو".

واختتمت الداخلية العراقية بيانها بالتأكيد على "عدم وجود أي عملية تسلل مسجلة لديها، خاصة أن هناك إجراءات صارمة ورصينة تفرضها قيادة قوات الحدود والقطعات الأمنية الأخرى لحماية الحدود العراقية من أي محاولة للتسلل"، وفقا لروسيا اليوم.