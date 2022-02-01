رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني

أوكرانيا - (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن رئيس الوزراء البريطاني يعقد حاليًا اجتماعًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، صرح بأنه تم إعادة تحديد موعد الاتصال الهاتفي بين جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية، والذي كان من المقرر إجراؤه يوم أمس، ليكون بعد ظهر غد الأربعاء.