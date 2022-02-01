كوريا الجنوبية: تطعيم 44 مليون شخص بالكامل بلقاحات كورونا

12:06 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
كوريا الجنوبية: تطعيم 44 مليون شخص بالكامل بلقاحات كورونا

لقاح كورونا

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سول- (أ ش أ(:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تلقى 27.25 مليون شخص (53.1% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة) الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وصل إلى 44 مليون شخص، أي ما يعادل 86% من المستهدف تطعيمهم.

هذا المحتوى من

Asha
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