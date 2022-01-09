الرياض - (بي بي سي)

أعلنت السلطات السعودية استئناف الدراسة الحضورية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بداية من 23 يناير الجاري وذلك بعد فترة من اللجوء إلى الدراسة عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشددت وزارة التعليم أنه سيسمح للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية بمواصلة تحصيلهم عن طريق الدراسة عن بعد.

وكانت السلطات قد أعادت الدراسة الحضورية لطلبة المدارس الثانوية والمتوسطة في العام الماضي.

وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه السعودية زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.