استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 620 ألفا و679 حالة والوفيات إلى 8437 حالة.

وسجلت نيجيريا 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 247 ألفا وتسع حالات والوفيات إلى 3070 حالة.

بينما سجلت جنوب أفريقيا 9860 إصابة جديدة بفيروس كورونا و551 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و504 آلاف و554 حالة والوفيات إلى 92 ألفا و112 حالة .

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 286 ألفا و841 حالة والوفيات إلى 4650 حالة.

وأما عن رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6036 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و839 ألفا و825 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و997 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و204 آلاف و925 حالة والوفيات إلى 131 ألفا و847 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و592 ألفا و209 حالات والوفيات إلى 28 ألفا و99 حالة.

وفي جزر فيجي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و187 حالة والوفيات إلى 709 حالات.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 831 ألفا و996 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و602 حالة .

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 ألفا و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و451 ألفا و354 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و263 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 ألفا و823 حالة والوفيات إلى 487 حالة.

وفي صربيا سجلت السلطات الصحية 7652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 342 ألفًا و 646 إصابة، كما سجلت 23 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 12 ألفًا و 890 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 811 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284 ألفًأ و 802 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 837 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 8263 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 261 ألفًا و 39 إصابة، كما سجلت 14 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات 21 ألفًا و 813 حالة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 1667 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 310 آلاف و 797 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5425 حالة وفاة.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 577 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة.

وفي فيتنام ،سجلت السلطات الصحية 16 ألفًا و 553 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 876 ألفًا و 394 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 34 ألفًأ و 117 حالة عقب تسجيل 240 حالة وفاة.

وفي المملكة المتحدة، سجلت السلطات الصحية 146 ألفًا و 390 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، كما سجلت 313 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 150 ألفًا و 57 حالة على مستوى البلاد، وبذلك تصبح المملكة البريطانية سابع دولة عالميًا يتجاوز عدد الوفيات بها الـ150 ألف حالة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك وبيرو.