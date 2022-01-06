برئاسة آبي أحمد.. أول اجتماع حكومي إثيوبي بموقع سد النهضة (فيديو)

11:30 ص الخميس 06 يناير 2022
برئاسة آبي أحمد.. أول اجتماع حكومي إثيوبي بموقع سد النهضة (فيديو)

آبي أحمد

كتب- مصراوي:

عقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد يوم الأربعاء أول اجتماع لها في موقع سد النهضة، في إطار تقييم الـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات.

وبحث الاجتماع، بحسب التلفزيون الرسمي، تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال 100 يوم، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيغراي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فتسوم أسفا خلال الاجتماع أداء الاقتصاد والتحديات التي تواجه إثيوبيا اقتصاديا.

وقالت إنه على الرغم من صعوبة الوضع في البلاد، فقد حقق قطاع الاقتصاد الكلي تقدما جيدا خلال الـ100 يوم الماضية.

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، تم تحقيق عائدات مالية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في الـ100 يوم الأولى عن طريق التصدير.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال.

ويتوقع أن ينتج سد النهضة الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاوات من توربينتين تغطي 20 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

آبي أحمد سد النهضة الحكومة الإثيوبية إثيوبيا

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