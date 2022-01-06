كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا و49 وفاة

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 4126إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 3931 حالة عدوى محلية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 653 ألفا و792 حالة.

كما أضافت البلاد 49 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5887 وفاة.

وفي ظل المخاوف من تفشي متحور أوميكرون، قررت الحكومة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين حتى 16 يناير الجاري.

كما أبقت السلطات الصحية على مستوى تأهب مرتفع بعدما سجلت كوريا الجنوبية أول حالات وفاة بالمتحور أوميكرون يوم الاثنين. وتوقع خبراء الصحة أن يصبح أوميكرون هو السائد في كوريا الجنوبية خلال شهر أو شهرين.