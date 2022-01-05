بريطانيا تخفف قواعد فحوص كورونا وسط تسجيل حالات قياسية بأوميكرون

لندن - (د ب أ)

أعلنت حكومة المملكة المتحدة تخفيف قواعد فحوص فيروس كورونا في انجلترا مؤقتا اعتبارا من 11 يناير، في خطوة ستتيح المزيد من الفحوص في ظل استمرار تسجيل حالات قياسية للإصابات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان اليوم إن الذين تظهر نتيجة إيجابية لإصابتهم لدى إجراء الفحوص السريعة، لن يحتاجوا إلى إجراء فحوص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لتأكيد النتيجة.

ويأتي تعليق العمل بالقواعد وسط تفش كبير للفيروس في أنحاء البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 218 ألف حالة جديدة أمس الثلاثاء.

ويعتقد المسؤولون أن الإلغاء سيعزز تتبع المخالطين حيث سيضم نظام التتبع جميع من يسجلون نتيجة إيجابية في الفحوص السريعة، بدلا من أن يضم من يجرون فحوص (بي سي آر) فقط كما هو الوضع حاليا.