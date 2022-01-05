بريطانيا تخفف قواعد فحوص كورونا وسط تسجيل حالات قياسية بأوميكرون

11:50 م الأربعاء 05 يناير 2022
بريطانيا تخفف قواعد فحوص كورونا وسط تسجيل حالات قياسية بأوميكرون

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

أعلنت حكومة المملكة المتحدة تخفيف قواعد فحوص فيروس كورونا في انجلترا مؤقتا اعتبارا من 11 يناير، في خطوة ستتيح المزيد من الفحوص في ظل استمرار تسجيل حالات قياسية للإصابات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان اليوم إن الذين تظهر نتيجة إيجابية لإصابتهم لدى إجراء الفحوص السريعة، لن يحتاجوا إلى إجراء فحوص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لتأكيد النتيجة.

ويأتي تعليق العمل بالقواعد وسط تفش كبير للفيروس في أنحاء البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 218 ألف حالة جديدة أمس الثلاثاء.

ويعتقد المسؤولون أن الإلغاء سيعزز تتبع المخالطين حيث سيضم نظام التتبع جميع من يسجلون نتيجة إيجابية في الفحوص السريعة، بدلا من أن يضم من يجرون فحوص (بي سي آر) فقط كما هو الوضع حاليا.

بريطانيا كورونا فيروس كورونا أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|وفاة الفنانة مها أبو عوف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا