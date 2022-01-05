دبلوماسي أوروبي بارز يحذر روسيا من عواقب وخيمة حال استفزاز أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

ذكر جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى موسكو، قبل اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين، اليوم الأربعاء أن أي استفزاز أو اعتداء على أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي"، والتي نشرت أمس الثلاثاء "الاتحاد الأوروبي هو أقرب شريك لأوكرانيا ونؤيد بشكل كامل وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الشاغل الرئيسي لجميع الأطراف هو تهدئة التصعيد قبل موجة من النشاط الدبلوماسي الدولي الرامي إلى تهدئة التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

وستجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف يوم الاثنين المقبل. وتخطط روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لإجراء محادثات تعقبها بيومين في 12 يناير.

وأوضح بوريل أن تبني "موقف قوي وراسخ" أمام روسيا يعد أمرا أساسيا.

ومنذ أسابيع، يبدي الغرب قلقا إزاء تقارير بأن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود، في مناطق، ليست بعيدة عن أوكرانيا، مما أثار مخاوف من غزو روسي.

وترفض روسيا هذا الاتهام، وتتهم أوكرانيا في المقابل بنقل المزيد من الجنود إلى المناطق الشرقية، التي يحتلها انفصاليون موالون لروسيا.

وتستدعي هذه التطورات أحداث عام 2014 إلى الذاكرة، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وبدأت دعمها المستمر للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن قيام روسيا بأعمال عدائية سيتبعه عقوبات اقتصادية جديدة محتملة ضد روسيا.

وقال كوليبا اليوم إن علاقة كييف بالغرب والاتحاد الأوروبي ليست من شأن موسكو.

والتقي بوريل خلال زيارته مع مسؤولين أوكرانيين في كييف وفي شرق أوكرانيا.