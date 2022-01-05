إصابة زعيم المعارضة البريطاني بكوفيد-19

لندن- (ا ف ب):

قال متحدث يوم الأربعاء إن اختبارا أثبت إصابة زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن يواجه ستارمر رئيس الوزراء بوريس جونسون في جلسة للرد على أسئلة المعارضة بالبرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث إن أنجيلا رينر نائبة ستارمر ستحل محله في الجلسة. وسبق أن أصيب ستارمر بكوفيد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.