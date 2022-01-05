إصابة زعيم المعارضة البريطاني بكوفيد-19

02:59 م الأربعاء 05 يناير 2022
إصابة زعيم المعارضة البريطاني بكوفيد-19

زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر

لندن- (ا ف ب):

قال متحدث يوم الأربعاء إن اختبارا أثبت إصابة زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن يواجه ستارمر رئيس الوزراء بوريس جونسون في جلسة للرد على أسئلة المعارضة بالبرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث إن أنجيلا رينر نائبة ستارمر ستحل محله في الجلسة. وسبق أن أصيب ستارمر بكوفيد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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AFP
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