العراق: إسقاط مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية

11:06 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
العراق: إسقاط مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية

العراق

بغداد- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار- 112 كم غربي بغداد.

وكشفت خلية الإعلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فجر اليوم، بطائرتين مسيرة، حيث تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض قاعدة فكتوريا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي لقصف بطائرتين مسيرتين غربي بغداد.

وتزامنت عملية القصف أمس الاثنين مع الذكرى الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في 3 2020.

العراق عين الأسد الجوية القوات الأمريكية مطار بغداد الدولي

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