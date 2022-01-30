البنتاجون: بوتين لا يزال يحشد القوات حول أوكرانيا

06:54 م الأحد 30 يناير 2022
البنتاجون: بوتين لا يزال يحشد القوات حول أوكرانيا

البنتاجون

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واشنطن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن روسيا واصلت حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا مطلع الأسبوع الحالي، الأمر الذي يضيف إلى خيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال اتخذ قرار التوغل العسكري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيربي قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" "يمكنه تنفيذ أي من هذه الخيارات قريبا.. قريبا يعني أنه يمكن أن يحدث في أي وقت حقا. هذا يعتمد على ما يرغب فلاديمير بوتين في القيام به".

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تعزيز الضغط العسكري والدبلوماسي على روسيا بعدما حشد الكرملين ما يقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا وقرر إجراء تدريبات عسكرية الشهر المقبل في بيلاروس التي لها حدود مع أوكرانيا أيضا.

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا.

وقال كيربي اليوم الأحد إن بوتين "يمكن أن يفعل شيئا على نطاق محدود، يمكن أن يفعل شيئا واسع النطاق. وهو يواصل حشد الجنود عند تلك الحدود مع أوكرانيا. لقد شاهدنا ذلك حتى خلال مطلع الأسبوع".

البنتاجون أوكرانيا البيت الأبيض جون كيربي روسيا

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