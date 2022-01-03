ميقاتي: حديث نصر الله لا يمثل موقف الحكومة والشريحة الأوسع من اللبنانيين

11:14 م الإثنين 03 يناير 2022
ميقاتي: حديث نصر الله لا يمثل موقف الحكومة والشريحة الأوسع من اللبنانيين

نجيب ميقاتي

بيروت - (أ ش أ):

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته مساء اليوم الاثنين بخصوص المملكة العربية السعودية لا يمثل موقف الحكومة والشريحة الأوسع من اللبنانيين، مشددا على أنه ليس من مصلحة لبنان الإساءة لأي دولة عربية وخصوصا دول الخليج.

وأضاف ميقاتي - في بيان مساء اليوم - أن الحكومة تدعو دائما إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه.

وشدد على أن قيادة حزب الله تخالف التوجه الذي تنادي به الحكومة بأن يكون الحزب لبناني الانتماء وجزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة، وذلك عبر مواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا.

وكرر ميقاتي دعوته للجميع لما وصفه بـ "الرأفة" بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، مشددا على ضرورة التعاون جميعا لإخراج اللبنانيين من الأزمات التي يغرقون فيها، وإعادة ترميم أسس الدولة والإنطلاق في ورشة الإنقاذ المطلوبة.

وختم ميقاتي بيانه قائلا: "بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض."

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