كبرى المقاطعات الكندية تعيد تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشي أوميكرون

08:09 م الإثنين 03 يناير 2022
كبرى المقاطعات الكندية تعيد تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشي أوميكرون

أرشيفية

أونتاريو - (أ ش أ):

أصدرت حكومة أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية سكانا وأكبرها اقتصادا، اليوم الإثنين، العديد من إجراءات الصحة العامة الجديدة لمواهة التفشي الكبير في حالات (كوفيد-19)، والتي تشمل تحول الدراسة في المدارس عبر الإنترنت وإغلاق المراكز الترفيهية وتقليل سعة المتاجر على استقبال المستهلكين.

وأعلنت الحكومة - في بيان - أن جميع المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد بدءا من 5 يناير وحتى 17 يناير على الأقل، وفقًا لاتجاهات الصحة العامة والاعتبارات التشغيلية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه كبير المسؤولين الطبيين للصحة في أونتاريو، الدكتور كيران مور، يوم الخميس الماضي، إن الطلاب سيعودون إلى الفصل الدراسي بعد عطلة الإجازة.

وأعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتارية الرئيسية، دوج فورد، بحضور الدكتور كيران مور ووزيرة الصحة كريستين إليوت ووزير المالية بيتر بيثلينفلافي والرئيس التنفيذي لشركة أونتاريو هيلث مات أندرسون، أن الطلاب لن يكونوا في الفصل وسيبدأون التعلم في عام 2022 تقريبا.

وأصدر دوج فورد أيضًا العديد من الإجراءات الجديدة، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير. وستكون هذه الإجراءات سارية لمدة 21 يومًا على الأقل حتى 26 يناير الجاري.

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