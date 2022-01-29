للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 100 ألف

12:25 م السبت 29 يناير 2022
للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 100 ألف

فيروس كورونا

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وكالات:

تجاوزت إصابات كورونا اليومية في روسيا 100 ألف حالة، السبت، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، حسبما أعلن الفريق الحكومي المعني بمكافحة الجائحة في البلاد.

وسجلت روسيا 113122 إصابة يومية بالفيروس في زيادة قياسية لليوم التاسع على التوالي، أرجعتها السلطات إلى انتشار المتحوّر أوميكرون.

وذكر الفريق أنه تم تسجيل 668 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبهذا تجاوزت حصيلة الوفيات 700 ألف الجمعة.

وسجلت روسيا إجمالاً منذ بداية الجائحة 11 مليوناً و615779 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 330111 حالة وفاة و10 ملايين و189207 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 83.6 مليون شخص في روسيا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستكمل أكثر من 79.2 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

فيروس كورونا أوميكرون روسيا

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