بيان عراقي: التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة وراء قصف مطار بغداد الدولي

02:58 م الجمعة 28 يناير 2022
بيان عراقي: التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة وراء قصف مطار بغداد الدولي

قصف مطار بغداد

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بغداد، - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت فجر اليوم الجمعة على استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد".

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني وزع اليوم الجمعة أن "الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

‏وذكر البيان" أن هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها".

‏وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية وفور حصول هذا العمل الارهابي، شرعت بإجراءاتها وعثرت على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبو غريب قرب إحد المنازل، وتمكنت مفارز المعالجة من إبطال مفعولها، كما تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة.

كانت شركة الخطوط الجوية العراقية ومصادر أمنية قد كشفت تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف بعدد من الصواريخ فجر اليوم تسببب بألحاق أضرار بطائرة مدنية عراقية خارجة عن الخدمة جاثمة على أرض المطار بعد تعرضها لإصابة مباشرة بأحد الصواريخ.

وتعرض مطار بغداد في مطلع الشهر الجاري لهجمات صاروخية تزامنا مع الذكرى الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث يناير عام 2020

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