أردوغان يعرض على رئيسي روسيا وأوكرانيا عقد لقاء في تركيا

11:45 م الأربعاء 26 يناير 2022
أردوغان يعرض على رئيسي روسيا وأوكرانيا عقد لقاء في تركيا

رجب طيب إردوغان

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أسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحوار ضروري لمعالجة المخاوف الروسية، مضيفًا في الوقت نفسه أنه يتعين التوضيح لروسيا لماذا تعد بعض طلباتها غير منطقية.

وأضاف أردوغان في حوار مع قناة "إن تي في" إن أي هجوم روسي على أوكرانيا لن يكون أمرًا يتسم بالعقلانية.

وقال الرئيس التركي إنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا، مضيفًا أن أنقرة ستواصل القيام الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

رجب طيب أردوغان روسيا أوكرانيا تركيا

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