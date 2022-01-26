الجيش الألماني يعلن "تجميد" مهمة تدريب القوات المسلحة في بوركينا فاسو

04:59 م الأربعاء 26 يناير 2022
الجيش الألماني يعلن "تجميد" مهمة تدريب القوات المسلحة في بوركينا فاسو

الجيش الألماني

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برلين- (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني تخليه عن خطوة إرسال جنود من مالي إلى بوركينا فاسو المجاورة لتدريب القوات المسلحة هناك وذلك عقب الانقلاب الذي شهدته مؤخرا الدولة التي تقع غربي أفريقيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة "تم تجميدها".

وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة " لم يتم القيام بها ولن يتم القيام بها حتى إشعار آخر".

وكشف المتحدث عن تجميد نشاط مجموعة خبراء في بوركينا فاسو منذ الانقلاب، مشيرا إلى أن هذه المجموعة كان تم إرسالها إلى بوركينا فاسو بناء على رغبة الحكومة السابقة.

كان جنود متمردون في بوركينا فاسو، التي تعاني أزمات، أطاحوا بالرئيس البوركيني روتش كابوري أول أمس الاثنين واستولوا على السلطة.

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