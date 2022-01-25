مسؤول كوري جنوبي: نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من منطقة داخلية

08:30 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
مسؤول كوري جنوبي: نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من منطقة داخلية

أرشيفية

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سول- (د ب أ):

قال مسؤول كوري جنوبي اليوم الثلاثاء إنه يبدو أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لصاروخين على الأقل من طراز كروز في منطقة داخلية، فيما تعتبر خامس جولة معروفة من عمليات إطلاق الصواريخ تقوم بها بيونج يانج هذا العام.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول العسكري القول للصحفيين، شريطة عدم ذكر هويته " مازلنا في حاجة لإجراء تحليل مفصل(بشأن عملية الاطلاق). وأضاف " ولكني أريد أن أقول إنه في حال تم إطلاق مثل هذا الصاروخ نحو الجنوب، فإن أنظمتنا للرصد والاعتراض لن تكون لديها مشكلة في اعتراضه".

صاروخ كوري مسؤول كوري جنوبي اختبارا لصاروخين بيونج يانج

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