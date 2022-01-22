فأر يأكل من سيخ شاورما بمطعم في جدة.. والسلطات السعودية تتحرك (فيديو)
وكالات:
أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم بمحافظة جدة، تفاعلاً واسعاً.
وتداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو.
مقطع متداول لـ فأر يأكل من شاورما في أحد مطاعم الشاورما في جدة! pic.twitter.com/ND1wtDUHaI— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 21, 2022
وأعلنت أمانة محافظة جدة إغلاق مطعم شاورما عقب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفأر وهو يعتلي سيخ الشاورما.
وبين المقطع الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدّة للبيع ويأكل منها، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.
محافظة جدة من جهتها ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية".
أغلقت #أمانة_جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية. pic.twitter.com/LQFkU5SClD— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) January 21, 2022
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