الإمارات تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية الاحد لإدانة هجمات الحوثيين

06:53 م الجمعة 21 يناير 2022
الإمارات تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية الاحد لإدانة هجمات الحوثيين

جامعة الدول العربية

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القاهرة - (د ب أ):
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع طاريء لمجلس الجامعة علي مستوى المندوبين يوم الأحد المقبل، لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية على أبوظبي يوم الاثنين الماضي.

وحسب مذكرة أرسلتها الإمارات، إلى الجامعة العربية، سينعقد الاجتماع يوم الاحد المقبل الحادية عشر صباحا ( بتوقيت القاهرة) برئاسة الكويت.

وكانت الامارات قد دعت مجلس الامن الدولي للانعقاد.

وأدانت الإمارات في رسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري استهداف الميليشيا المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيةً مجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.

يوم الاثنين، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات.

وأكد أبو الغيط في بيان حينذاك "ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي".

والاثنين الماضي، شهدت أبوظبي، انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين، فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات.

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