‏بعد استهداف الإمارات.. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين

وكالات:

أدان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين "الإرهابية" على ‎الإمارات وطالب الأطراف المعنية بالامتناع عن التصعيد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبو ظبي مؤخرا.

وقال العتيبة إن "عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع مدنية" في الإمارات.