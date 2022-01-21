‏بعد استهداف الإمارات.. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين

05:59 م الجمعة 21 يناير 2022
‏بعد استهداف الإمارات.. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين

مجلس الأمن

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وكالات:

أدان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين "الإرهابية" على ‎الإمارات وطالب الأطراف المعنية بالامتناع عن التصعيد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبو ظبي مؤخرا.

وقال العتيبة إن "عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع مدنية" في الإمارات.

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