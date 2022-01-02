التحالف العربي يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في البيضاء باليمن

الرياض - (أ ش أ):

طالب التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، المدنيين في محافظة البيضاء اليمنية بإخلاء معسكر السوادية في أسرع وقت.

وقال التحالف العربي، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" مساء اليوم الأحد، على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء.

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه التحالف العربي في وقت سابق اليوم تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، حيث تم تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.