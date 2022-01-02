بعد عراك الأيدي.. رئيس البرلمان الأردني يعتذر: حادث مؤسف

01:59 م الأحد 02 يناير 2022
بعد عراك الأيدي.. رئيس البرلمان الأردني يعتذر: حادث مؤسف

رئيس البرلمان الأردني

عمان- (د ب أ):

اعتذر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، باسم المجلس، من الشعب الأردني، الأحد، عن العراك الذي شهده المجلس الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قوله إنه تم إحالة الموضوع بكامله للجنة القانونية، التي سترفع تقريرها إلى المجلس.

ووصف الدغمي ما حدث بأنه "كان مؤسفا"، وشدد على أنه "مرفوض شكلا ومضمونا".

واستأنف المجلس اليوم مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.

رئيس البرلمان الأردني عراك الأيدي مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي

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