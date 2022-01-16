انفجارات قوية غربي إيران.. والأسباب "غامضة"

طهران- (د ب أ):

أفاد موقع "إيران إنترناشونال" الإخباري بسماع دوي انفجارات فجر الأحد في مدن غربي البلاد، من بينها كرمانشاه وهمدان وسنندج، دون أن تُعرف طبيعتها.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجهات الرسمية.

وأشارت تقارير إلى أن دوي الانفجارات ربما ناجم عن "مناورة للدفاع الجوي الإيراني لاختبار أنظمة دفاع جديدة".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على تويتر انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات.

وذكر وقع "ركنا" الإخباري الإيراني أن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم".

بدوره، أكد حاكم بلدة أسد أباد أن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأشار إلى انه في البداية "ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية لكن هذا الاحتمال تم استبعاده".

وشهدت البلاد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية.

وكان سُمع دوي انفجار في ديسمبر الماضي بالقرب من منشأة نطنز النووية الإيرانية. وأعلن الدفاع الجوي الإيراني لاحقا "اختبار أحد الأنظمة الصاروخية في المنطقة".