بعد فضائح الحفلات.. تداول فيديو لرئيس وزراء بريطانيا يرقص ومطالب باستقالته (فيديو)

وكالات:

تداولت حسابات على موقع "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يرقص من داخل مقر عمله في "داونينج ستريت"، مخالفا الإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم المعارضة كير ستارمر إنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني أن يتنحى عن منصبه لأنه غير جدير به وذلك بعد الكشف عن إقامة سلسلة حفلات أو تجمعات بمقر إقامته في داونينج ستريت بينما كانت البلاد تخضع لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

I didn't know it was a party... pic.twitter.com/kCd1TU217B