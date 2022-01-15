بعد فضائح الحفلات.. تداول فيديو لرئيس وزراء بريطانيا يرقص ومطالب باستقالته (فيديو)

وكالات:

تداولت حسابات على موقع "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يرقص من داخل مقر عمله في "داونينج ستريت"، مخالفا الإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم المعارضة كير ستارمر إنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني أن يتنحى عن منصبه لأنه غير جدير به وذلك بعد الكشف عن إقامة سلسلة حفلات أو تجمعات بمقر إقامته في داونينج ستريت بينما كانت البلاد تخضع لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

I didn't know it was a party... pic.twitter.com/kCd1TU217B — paul 💙 (@stimmo) January 13, 2022

وقال ستارمر إن "المصلحة الوطنية" الآن تقتضي إقالة جونسون من منصبه كرئيس للوزراء وكزعيم لحزب المحافظين وتعيين شخص آخر بدلا منه، وذلك في كلمة ألقاها يوم السبت أمام اجتماع لإحدى الجمعيات في لندن. وأضاف أن البريطانيين يرون يوميا رئيس الوزراء وهو غارق في مستنقع الخداع وليس قادرا على القيادة.

وقدم جونسون اعتذارا للبرلمان وللملكة إليزابيث بعد سلسلة حفلات أو تجمعات أُقيمت بمقر إقامته في داونينج ستريت، في وقت كانت تخضع فيه البلاد لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من تلك التجمعات عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا. ويحقق موظف حكومي كبير في عدد من الحفلات التي أُقيمت في داونينج ستريت.

لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لجونسون عندما اعتذر مكتبه للملكة بعدما تبين أن العاملين فيه شاركوا في حفل في 16 أبريل نيسان 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينج ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.

ويتعرض جونسون حاليا لضغوط متنامية من جانب نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه تطالبه بالاستقالة بسبب ما يبدو أنه خرق للقواعد في مقر مجلس الوزراء.