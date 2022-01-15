بعد فضائح الحفلات.. تداول فيديو لرئيس وزراء بريطانيا يرقص ومطالب باستقالته (فيديو)

07:44 م السبت 15 يناير 2022
بعد فضائح الحفلات.. تداول فيديو لرئيس وزراء بريطانيا يرقص ومطالب باستقالته (فيديو)

بوريس جونسون

وكالات:

تداولت حسابات على موقع "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يرقص من داخل مقر عمله في "داونينج ستريت"، مخالفا الإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم المعارضة كير ستارمر إنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني أن يتنحى عن منصبه لأنه غير جدير به وذلك بعد الكشف عن إقامة سلسلة حفلات أو تجمعات بمقر إقامته في داونينج ستريت بينما كانت البلاد تخضع لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

وقال ستارمر إن "المصلحة الوطنية" الآن تقتضي إقالة جونسون من منصبه كرئيس للوزراء وكزعيم لحزب المحافظين وتعيين شخص آخر بدلا منه، وذلك في كلمة ألقاها يوم السبت أمام اجتماع لإحدى الجمعيات في لندن. وأضاف أن البريطانيين يرون يوميا رئيس الوزراء وهو غارق في مستنقع الخداع وليس قادرا على القيادة.

وقدم جونسون اعتذارا للبرلمان وللملكة إليزابيث بعد سلسلة حفلات أو تجمعات أُقيمت بمقر إقامته في داونينج ستريت، في وقت كانت تخضع فيه البلاد لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من تلك التجمعات عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا. ويحقق موظف حكومي كبير في عدد من الحفلات التي أُقيمت في داونينج ستريت.

لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لجونسون عندما اعتذر مكتبه للملكة بعدما تبين أن العاملين فيه شاركوا في حفل في 16 أبريل نيسان 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينج ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.

ويتعرض جونسون حاليا لضغوط متنامية من جانب نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه تطالبه بالاستقالة بسبب ما يبدو أنه خرق للقواعد في مقر مجلس الوزراء.

بوريس جونسون بريطانيا تويتر فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة "الإبراشي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا